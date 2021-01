Deutsche Studie: Muscheln enthalten Mikroplastik

In häufig konsumierten Muscheln aus verschiedenen Regionen der Welt haben deutsche Wissenschaftler Mikroplastik nachgewiesen. In sämtlichen untersuchten Proben seien die kleinen Kunststoffteilchen gefunden worden, teilte Martin Löder von der Universität Bayreuth in Bayern mit. Am stärksten seien Muschelproben aus dem Nordatlantik und dem Südpazifik belastet gewesen, so die Forscher.