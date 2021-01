Linzer Stadtbahn steht immer noch im Nirgendwo

„Möglichst rasch im neuen Jahr“ ersehnt Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) die Unterschrift von Gewessler unter das Stadtbahnprojekt, für das er schon mehr als zehn Jahre kämpft: „Eine City-S-Bahn in Linz hat optimale Voraussetzungen. Westbahn, Mühlkreisbahn, Summerauerbahn, Pyhrnbahn und LILO lassen sich perfekt zu einem System verknüpfen – für Oberösterreich und Linz eine ideale Lösung für den öffentlichen Verkehr“, schrieb er etwa am 9. Dezember 2010. Schon im Jahr 2007 sammelten die Grünen 10.000 Unterschriften für die City-S-Bahn – sie sollten wohl die Schachteln ausgraben und an Gewessler schicken