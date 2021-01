Rangers gewinnen Glasgow-Derby gegen Celtic

Während des Derbys zwischen Tabellenführer Rangers und dem Erzrivalen Celtic ging es nicht so ruhig zu. Celtic-Profi Nir Bitton kassierte in dem bis dahin ausgeglichenen Match nach einer guten Stunde die Rote Karte für ein Foul an Alfredo Morelos. In der 70. Minute fiel der Treffer für die Rangers durch ein Eigentor von Celtics Callum McGregor. In der umkämpften Schlussphase, in der die Gäste Chancen zum Ausgleich hatten, kam es zu hitzigen Szenen und Schubsereien zwischen den Spielern beider Mannschaften.