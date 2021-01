Hilfe für die Erdbebenopfer

Das verheerende Beben am 29. Dezember war am gesamten Westbalkan und auch im Burgenland zu spüren. Die kroatischen Städte Petrinja, Sisak und Glina sind am stärksten betroffen. Rund 1000 Häuser wurden vollständig zerstört, Tausende weitere beschädigt. Neben mindestens sieben Todesopfern gibt es auch unzählige Verletzte. Aufgrund der engen Verbundenheit zwischen dem Burgenland und Kroatien haben das Rote Kreuz sowie der Städte- und Gemeindebund eine Spendenaktion ins Leben gerufen. „Mit dem Geld sollen dann vor Ort dringend benötigte Dinge für die Menschen gekauft werden.“, erläutert Rotkreuz-Präsidentin Friederike Pirringer. Und die Menschen im Burgenland unterstützen dieses Hilfsprojekt fleißig.