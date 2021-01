Loosdorfer Krippe bei internationalem Wettbewerb

Als Betrachter der Krippe befindet man sich dabei gleichsam mit der Heiligen Familie in der Höhle und schaut hinaus auf das Hirtenfeld von Betlehem. Eine Vielzahl an Krippenfiguren im orientalischen Stil tragen mit ihrer ausdrucksstarken Darstellung zum harmonischen Gesamtbild maßgeblich bei. Die Krippe wurde nun auch beim internationalen Krippenbauwettbewerb „Il Presepe piu bello“ in Neapel eingereicht.