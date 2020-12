Slowakei verschärft Corona-Ausgangsbeschränkungen

Mit verschärften Corona-Maßnahmen startet die Slowakei in das Jahr 2021. Vom Neujahrstag an dürfen sich die Bürger des Landes nicht mehr mit Menschen aus fremden Haushalten treffen, alle Skigebiete müssen schließen. Das hat das Kabinett am Silvesterabend bei einer Sondersitzung in Bratislava beschlossen.