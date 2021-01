Die Sonne tragen viele Steirer heute nur im Herzen

Der erste Tag im Jahr beginnt in Sachen Wetter für viele Steirer eher getrübt, bewölkt, ungemütlich, teils mit Regen, auf dem Berg kann es auch Schnee sein. Wer die Sonne sucht, wird sie eher auf der Koralm, im Ennstal, im Gesäuse oder über 600 Meter Seehöhe finden. Also, auch in den nächsten Tagen: Nicht auf Schirm, Haube, Handschuhe vergessen!