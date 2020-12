Nach Infektion litt Steirer lange unter Atemnot

An Tag fünf in der Quarantäne kam aber plötzlich eine Atemnot. „Vor allem nachts. Käme ich nicht aus dem medizinischen Bereich, ich wäre wahrscheinlich in Panik verfallen.“ Nach einigen Tagen kam der Atem Schritt für Schritt wieder zurück. Aber: Die Nachwirkungen spürte der Hobby-Sportler, der läuft und seit 15 Jahren Yoga betreibt, fast ein halbes Jahr. „Das Lungenvolumen war sehr eingeschränkt. Ich habe mir zum Beispiel antrainiert, drei Minuten die Luft anzuhalten. Ganz lange habe ich dann nicht einmal eine Minute geschafft.“