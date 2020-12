Lorenzo und Dovizioso liefern sich nächstes Duell

Der Auslöser war ein Interview von Dovizioso, der sich nach der Saison entschieden hatte, ein Jahr Auszeit von der MotoGP zu nehmen. „Ich denke, er mag mich nach wie vor nicht. Er greift mich an, sobald sich die Chance dazu bietet. Ich konnte bisher nicht herausfinden, ob er noch nicht verarbeiten konnte, dass ich ihn in den beiden Jahren besiegt habe, in denen wir mit dem gleichen Motorrad fuhren“, sagte der Italiener über Lorenzo im Talk mit DAZN. „Er gewann so viele Meisterschaften, dass er eigentlich über diesen Dingen stehen sollte. Doch es scheint etwas zu sein, das ihn wurmt!“