In diesen Fällen sagen wir Danke

Ratenzahlung wieder gewährt

Mit einer Beteuerung beginnt das E-Mail von Markus F. (Name geändert). „Ich habe ein Problem, an dem ich selbst schuld bin“, berichtete der Steirer. Was ist passiert? Eine Bank, bei der der Leser einen Kredit hat, wollte im März die monatliche Rate abbuchen. „Da mein Lohn damals später eintraf, war das nicht möglich“, so Herr F. weiter. Aufgefallen ist das dem Leser erst, als die Bank nach erfolglosen Kontaktversuchen die Kreditsumme einklagen wollte. „Ich bitte um Hilfe, da ich die Summe nicht auf einmal aufbringen kann“, so der zerknirschte Leser. Die ING-DiBa Austria zeigte sich auf Anfrage entgegenkommend. Herr F. darf wieder die monatlichen Raten bezahlen.