Wichtige Stichtage im blau-gelben Impfplan

Die Lieferung soll dann auch Basis für den Übergang in die zweite Phase sein. Ab Februar soll die Zielgruppe auf Menschen, die über 65 Jahre alt sind, aber auch auf Polizisten und Personen in bestimmten Kultur- sowie auch in Bildungseinrichtungen erweitert werden. „Rund um die Semesterferien“, so heißt es in einer ersten Einschätzung, könnten dann die Pädagogen gegen das Virus geimpft werden.