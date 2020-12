Chelsea-Coach Lampard schimpft auf eigenes Team!

Ausgerechnet gegen den eigentlich am Boden liegenden und dahinsiechenden FC Arsenal, den Rivalen aus der eigenen Stadt, hat es der FC Chelsea verpasst, selbst wieder in die Spur zu finden. Die „Blues“ verloren nun drei ihrer jüngsten vier Partien in der Premier League und hinken als Siebenter den Erwartungen hinterher. Eine Entwicklung, die Coach Frank Lampard extrem verärgert ...