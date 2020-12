Weihnachts-„Geständnis“ von Bayern-Coach Flick

Schon am Dienstag geht an der Säbener Straße das Training wieder los. Am kommenden Sonntag geht es für den Bundesliga-Serienmeister mit ÖFB-Star David Alaba mit dem Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten Mainz 05 weiter. Im Jänner stehen gleich wieder sieben Partien an. Auf maximal 35 könnte sich das Mammutprogramm in allen Wettbewerben bis zum Champions-League-Finale am 29. Mai in Istanbul summieren - sofern die Coronavirus-Pandemie alles zulässt.