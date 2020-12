1429 Neuinfektionen, 60 weitere Todesopfer

21 Patienten weniger mussten Stand Samstagvormittag auf Normalstationen behandelt werden. Die Zahl der Intensivpatienten stieg jedoch innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Waren es am Christtag noch 409 Intensivpatienten gewesen, waren es am Stefanitag um 22 Patienten mehr. 431 Menschen müssen derzeit aufgrund einer Coronavirus-Infektion auf Intensivstationen betreut werden. Insgesamt in Spitälern behandelt wurden 2455 Patienten.