Koeman erlitt Schlaganfall: „Leben ändert sich“

Ronald Koeman hat kurz vor seinem Engagement als Trainer des FC Barcelona im Mai einen leichten Schlaganfall erlitten. Das erzählte der 57-jährige Niederländer in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview auf der Vereinsseite des spanischen Fußball-Spitzenklubs. „Wenn solche Dinge passieren oder wenn Menschen in deiner Nähe krank werden, ändert sich das Leben. Es bringt dich dazu, die Dinge anders zu sehen“, sagte der frühere Barca-Profi.