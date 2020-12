Premier League: Feiertag-Hochbetrieb trotz Corona

Auch wenn die Coronavirus-Pandemie in den vergangenen Monaten so ziemlich alles auf den Kopf gestellt hat, konnte sie zumindest einem weihnachtlichen Fußall-Brauchtum nichts anhaben: Die englische Premier League hetzt ihre Kicker auch diesmal wieder durch die Feiertage. Von 26. Dezember bis 4. Jänner wird mit Ausnahme des Silvestertages täglich gespielt, drei komplette Runden (alle 30 Matches live auf Sky) gehen in dieser Zeit über die Bühne.