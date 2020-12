Schmidhofer im Spital: „Fast wie Luxusurlaub“

Es gehe ihr gut, lässt Nicole Schmidhofer wissen: „Ich habe super Ärzte um mich, werde gut betreut - es ist fast ein wenig wie ein Luxusurlaub“, so die ÖSV-Speed-Lady via Instagram aus dem Spital in Graz. Ebendort werde sie Weihnachten verbringen. Demnächst steht eine weitere Operation an.