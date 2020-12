32 positive Coronatests in Englands Frauen-Ligen

Mit 32 positiven Corona-Tests in einer Woche ist in den beiden höchsten englischen Frauenfußball-Ligen ein Höchstwert registriert worden. Wie der nationale Verband (FA) am Mittwoch auf Basis einer Statistik mitteilte, gab es seit Beginn der Testserien am 2. Juli noch nie so viele Covid-19-Fälle. In der Woche vom 14. bis 20. Dezember wurden 864 Testungen bei Spielerinnen und Club-Mitarbeitern in der Women‘s Super League und der Women‘s Championship vorgenommen.