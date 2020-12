Mutiertes Virus wohl (noch) nicht in NÖ gelandet

War es im Sommer noch das Auto, mit dem das Virus laut Kanzler Kurz vermeintlich über die Grenzen ins Land kam, könnten es bei der neuen Mutation des Coronavirus nun die Flugzeuge sein, mit denen das Virus nach NÖ gelangt. Denn seit Tagen ist die laut britischen Experten bis zu 70 Prozent ansteckendere Virusvariante bekannt, das entsprechende Landeverbot für Flüge aus Großbritannien tritt indes aber erst mit heute in Kraft. Als blinder Passagier könnte das neue Virus jüngst also noch am Flughafen in Schwechat gelandet sein. Indizien dafür gibt es – zumindest vorerst – aber noch nicht. „In Österreich wurde das mutierte Virus bisher noch nicht nachgewiesen“, heißt es auf Anfrage der „Krone“.