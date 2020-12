Das steht in der neuen Corona-Feiertagsverordnung

Zoos und botanische Gärten am 24. und 25. Dezember doch geschlossen, dafür mehr erlaubte Besucher in Alten- und Pflegeheimen - das sind die wohl spannendsten Neuerungen der zwei Verordnungen, die zwei Tage vor Weihnachten am Dienstag dem Parlament vorgelegt werden. Ab 26. Dezember wird Österreich dann erneut komplett heruntergefahren - und auch ab dann gibt es ein paar neue Regelungen wie das „Click & Collect“, aber keine großen Überraschungen. Noch nicht enthalten sind in der Lockdown-Verordnung die Details zum Freitesten.