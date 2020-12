Drohendes WM-Aus: PDC pfeift Van Gerwen zurück!

Das musste Van Gerwen nun an eigener Haut erfahren. „Okay, also werde ich Weihnachten angesichts der neuen Regelungen in London verbringen. Es ist hart, die Familie allein zu lassen, aber sie hat mich in meiner Entscheidung bestärkt. Es ist eine sehr wichtige Veranstaltung für Spieler und Fans“, schrieb er am Sonntagabend bei Twitter.