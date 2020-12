„Ich hatte immer weniger Respekt vor Drogen“

Lisa (17) ist das jüngste Kind der Familie, die im Unterland wohnhaft ist. Sie ist aufgeschlossen, redegewandt und erwachsen, ja fast schon erschreckend erwachsen. Dazu haben vor allem die Erfahrungen beigetragen, die sie bereits in ihren jungen Jahren erlebt hat.„ Den ersten Kontakt mit Drogen hatte ich durch so genannte Freunde vor drei Jahren in einem Unterländer Lokal“, gibt sie offen zu, „mit Kiffen hat alles angefangen, dann kamen weitere Drogen hinzu. Ich hatte immer weniger Respekt vor den illegalen Substanzen, da alles dieselbe Wirkung hatte. Doch vor allem auf Acid, also LSD, bin ich hängen geblieben. Und an Meph wäre ich beinahe verreckt.“