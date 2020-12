Zehn Corona-Patienten bei Krankenhausbrand getötet

Tragödie auf einer Intensivstation in einem türkischen Krankenhaus: Bei einem verheerenden Brand nach einer Explosion starben am Samstag zehn Covid-19-Patienten. In der Privatklinik in der südlichen Stadt Gaziantep war in der Früh ein Sauerstoffzylinder explodiert, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Dabei kam für die zehn Kranken jede Hilfe zu spät.