Pkw-Brände: Verdächtiger ist wieder auf freiem Fuß

Fünf Pkw gingen seit August 2020 in Telfs in Flammen auf. Mindestens viermal war Brandstiftung die Ursache. Das bisher letzte ziemlich sicher mit der Serie in Verbindung stehende Feuer datiert von Mitte November. In sämtlichen Fällen hat der unbekannte Täter mittels Brandbeschleuniger zumindest einen Reifen angezündet.