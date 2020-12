Antigen-Tests auch bei 180 niedergelassenen Ärzten

Über 23.500 Personen haben sich bereits einen Termin für eine kostenlose Antigen-Testung bis 10. Jänner 2020 gesichert - am Samstag starten die Testungen an den Screeningstraßen sowie Testbussen, die in einigen Tiroler Gemeinden stationiert sind. „Viele Menschen in Tirol nutzen das kostenlose Serviceangebot, um vor allem während und nach der Weihnachtsfeiertage Gewissheit über ihren aktuellen Covid-Status zu erhalten und so ihre Freundinnen und Freunde, Familien und Liebsten zu schützen. Um noch mehr Menschen eine wohnortnahe Testmöglichkeit zu bieten, wird in Zusammenarbeit mit der Ärztekammer Tirol das Antigen-Testangebot erweitert und auch die niedergelassene Ärzteschaft in die Aktion miteingebunden.