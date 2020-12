Zu Hause ausgerastet: Betrunkener zückt Messer

Ein stark alkoholisierter 35-jähriger Mann hat am Donnerstagabend in seinem Wohnhaus in Zwischenwasser (Vorarlberg) seine Lebensgefährtin (32) sowie deren 26-jährige Schwester und ihren 20-jährigen Freund in Angst und Schrecken versetzt. Der 35-Jährige rastete aus, zerschlug mit einer Holzlatte Mobiliar und zückte zwei Messer. Die 26-Jährige und ihr Freund versuchten den Mann zu beruhigen, wurden dabei aber selbst verletzt. Schließlich wurde der Mann festgenommen.