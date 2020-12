Nächste Tests vor Heiligabend möglich

Die Mehrheit der Bundesländer stellt vor den Feiertagen gratis Schnelltests zur Verfügung. In Tirol etwa kann sich die Bevölkerung ab morgen, Samstag, ohne zusätzliche Kosten einem Antigen-Test unterziehen. Das Land Salzburg schloss das am Dienstag noch aus und wollte stattdessen die übrig gebliebenen Massentests sparen. Am Donnerstag traf das Büro von Landeshauptmann Wilfried Haslauer hingegen Überlegungen zur Errichtung von Teststraßen. „Wir sind in der finalen Abstimmung, ob einige Teststraßen vor den Weihnachtsfeiertagen eröffnet werden können“, erklärte Haslauers Sprecher. Eine Entscheidung wird nächste Woche erwartet.