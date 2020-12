Österreicher wird nächster Generaldirektor der ESA

Als Siebenjähriger hat Josef Aschbacher am elterlichen Bergbauernhof in Ellmau in Tirol auf einem flimmernden Fernseher die Mondlandung erlebt. Die Faszination für den Weltraum ist ihm geblieben: „Bei der ESA zu arbeiten war immer mein Traum“, erklärte er einst seine Berufswahl. Nun steht der 58-Jährige als erster Österreicher an der Spitze der Europäischen Weltraumorganisation.