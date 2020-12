Eine Schande

Nun ist in dem Lager ein dreijähriges afghanisches Mädchen vergewaltigt worden, es sei blutend und halb bewusstlos in den Toilettenräumen entdeckt worden, teilte das griechische Migrationsministerium mit. Das ist mehr als bitterernst. Da lässt ein europäisches Land zu, dass in seinen Lagern offenbar das Gesetz der Gewalt gilt. Drogen, Vergewaltigungen und Diebstähle sind an der Tagesordnung. In jedem libanesischen Lager geht es den Menschen besser.