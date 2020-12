Zugangsverbot für Wiener Journalisten auf Lesbos

3000 Unterkunftsmöglichkeiten in Österreich gefunden

Die Aktion „Courage - Mut zu Menschlichkeit“ - zuletzt wurde dort, wie berichtet, unter anderem ein Video-Adventkalender ins Leben gerufen - gibt an, inzwischen über 3000 private Unterkunftsmöglichkeiten in Österreich ausfindig gemacht zu haben. Zumindest 144 Flüchtlinge könnten in einem ersten Schritt problemlos aufgenommen werden. Viele Kriegsflüchtlinge auf Lesbos hätten nicht nur eine hohe Anerkennungsquote, sondern auch bereits positiv beschiedene Asylanträge, heißt es seitens der NGO. „Was also spricht dagegen, diese humanen Angebote seitens privater österreichischer Haushalte anzunehmen?“, fragt RSF-Leiterin Möhring.