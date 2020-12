Mehrere Sattelaufleger gestohlen: Bande gefasst

Festnahmen gab es in der Causa bereits am 19. und 20. Mai. Die Handschellen klickten an diesen beiden Tagen in Schwechat für ungarische Staatsbürger im Alter von 44, 55 und 64 Jahren. Das Trio wurde mittlerweile - teils nicht rechtskräftig und teilweise bedingt - am Landesgericht Wiener Neustadt zu Haftstrafen von zwei bis drei Jahren verurteilt. Das Urteil gegen einen 51-jährigen Rumänen ist noch ausständig. Nach einem weiteren Mitglied der Bande, einem 45 Jahre alten ungarischen Staatsbürger, wird noch gefahndet.