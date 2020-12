Verkaufstopp von Tieren in der Weihnachtszeit

„Tiere sind kein geeignetes Weihnachtsgeschenk“, sagt Fressnapf Österreich Geschäftsführer Hermann Aigner. Daher gibt der Zoofachhändler während des Zeitraumes von 18.12. bis einschließlich 26.12.2020 keine Tiere wie Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster, Mäuse und Co. in den österreichischen Filialen an Kunden ab.