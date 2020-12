Impfung: Hilfe für die eigene Entscheidung

Nur jeder Fünfte will sich impfen lassen

Dennoch will sich nach aktuellem Stand der Umfragen wohl nur jeder Fünfte in Österreich auf jeden Fall impfen lassen. „Impfungen sind Opfer ihres eigenen Erfolgs“, erklärt Kollaritsch diesen Umstand. Weil sie viele Krankheiten ausgerottet haben, wurde in vielerlei Hinsicht die Notwendigkeit der Impfungen unsichtbar. Und doch: Gerade jetzt zeigt eine Pandemie, was passiert, wenn es keine Heilung, keine Impfung gibt.