Entscheidung über Masken im Freien wurde vertagt

Kommt sie oder kommt sie nicht? Die Debatte über eine Masken-Pflicht im Freien bewegt aktuell die Steiermark. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) hat ja verlautbaren lassen, dass er sich vorstellen könne, diese an stark frequentierten Plätzen (wie etwa der Grazer Innenstadt) einzuführen. Die medizinische Wirkung einer solchen Maßnahme ist allerdings umstritten. Auch in der Bevölkerung würde sich die Freude darüber wohl in Grenzen halten.