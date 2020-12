„Wer Normalität will, muss sich auch beteiligen“

Was sagen Sie zur Maskenpflicht an öffentlichen Plätzen, die jetzt diskutiert wird?

Es gibt keinen dokumentierten Fall, wo es zu einer Übertragung des Virus an einem öffentlichen Ort gekommen wäre. Das macht also fachlich wenig Sinn, es gibt aber ein großes Aber: Wenn man wie bei Silvesterfeiern ölsardinenartig zusammensteht, dann macht die Maske einen Sinn. Man muss die Wirkung also differenzieren.