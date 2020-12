Gastherme in Wohnung manipuliert: 12 Jahre Haft

Läuten an der Tür hätte für Explosion genügt

Am Abend vor seiner Delogierung manipulierte der Angeklagte in seiner Wohnung die Therme, indem er laut Anklage bei geöffneter Zuleitung die Überwurfmutter der Therme abmontierte. Der Staatsanwaltschaft zufolge hätte bereits das Betätigen eines Lichtschalters oder das Läuten an der Tür genügt, um die in der Degengasse in Ottakring gelegene 30 Quadratmeter-Wohnung in die Luft zu jagen. „Das Gas ist von 21.30 bis 8.15 Uhr am nächsten Tag ausgeströmt“, legte der Staatsanwalt eingangs des Verfahrens dar.