Deutscher Bundespräsident: „Lage ist bitterernst“

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat im Kampf gegen die Corona-Pandemie an die Eigenverantwortung und Solidarität der Deutschen appelliert. „Jeder und jede muss sich fragen: Was kann ich zusätzlich tun, um mich und andere zu schützen? Um vor allem die zu schützen, die besonders gefährdet sind?“, sagte Steinmeier am Montag in einem Statement zum verschärften Lockdown. „Die Lage ist bitterernst.“