Harter Lockdown: Handel und Schulen ab Mittwoch zu

Merkel: „Wir sind zum Handeln gezwungen“

Die Bundeskanzlerin betonte in der Pressekonferenz nach dem Gespräch zwischen Bund und Länder, welches nicht einmal eine Stunde gedauert hatte: „Wir sind zum Handeln gezwungen - und handeln jetzt auch." Der seit Anfang November geltende Teil-Lockdown habe „nicht gereicht“, sagte die Regierungschefin in Berlin. Die Verschärfung der Maßnahmen habe Auswirkungen auf die Feiertage. Angesichts dieser appellierte Merkel an die Deutschen, vor Familienfesten eine „Schutzwoche“ einzuhalten, in welcher die sozialen Kontakte möglichst auf ein Minimum eingeschränkt werden sollen.