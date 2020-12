Bürgermeister Willi als Ämtermulti überlastet

Grünes Licht Recyclinghof

Schlecht lief es für die Grünen bei zwei wichtigen Abstimmungen, einmal die Fahrradstraße in der Dr.-Stumpf-Straße, die sie unbedingt wollten, aber nicht bekamen, weil die ÖVP nicht mitging. Dafür – und das sorgte für gute Laune im Gemeinderat – bekam der Recyclinghof im Westen Innsbrucks gegen den Willen der Grünen grünes Licht. Hier verzeichneten die Grünen eine interne Abstimmungspanne, denn sie hätten bei Zuweisung in den Stadtsenat das Projekt weiter in der Endlosschleife halten können. Wieder ein Kommunikationsproblem!