Partybremse: Silvester wohl nur mit sechs Personen

Familienfeiern erlaubt - doch am Stefanitag ist Schluss

In Österreich hatte die Regierung zuletzt noch betont, Familienfeiern zu Weihnachten nicht zu verbieten. Das dürfte auch so bleiben – geplant ist, dass am 24. und 25. Dezember zehn Personen miteinander feiern dürfen – egal, aus wie vielen Haushalten sie stammen. Am 26. Dezember, dem Stefanitag, soll wieder Schluss sein mit der Freiheit und die derzeit gültige Regelung wohl inklusive nächtlicher Ausgangssperre in Kraft treten.