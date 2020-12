Deutschland: Vorsprung aus erster Welle verspielt

Rate an Todesfällen in Österreich relativ gesehen höher

In der Relation zur Einwohnerzahl war Deutschland (83 Millionen) bisher besser unterwegs als Österreich (8,9 Millionen), nun nicht mehr. Mehr Sorge bereiten allerdings in beiden Ländern die Todeszahlen - und da besonders in Österreich: Fast 600 Menschen starben am Donnerstag in Deutschland, in Österreich sind es im Schnitt derzeit knapp 100 pro Tag.