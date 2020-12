Ibiza-Drahtzieher festgenommen: Strache erfreut

Hafenecker hofft auf „Licht in verworrener Kriminalgeschichte“

Auch der freiheitlichen Fraktionsführer im Ibiza-Untersuchungsausschuss, Christian Hafenecker, meldete sich zu Wort. Er hofft, dass sie Aussage der Schlüsselfigur im Ibiza-Krimi „endlich Licht in diese verworrene Kriminalgeschichte bringen“ könnte. Während man bisher eher den Eindruck gehabt habe, dass vor allem die ÖVP an der umfassenden Aufklärung wenig Interesse habe, „könnte die nunmehrige Festnahme von H. die Vorzeichen um 180 Grad wenden“. Hafenecker will wissen, welchen „parteipolitischen Protagonisten“ das Video im Vorfeld der Veröffentlichung noch angeboten wurde und ob hinter der Veröffentlichung „eine parteipolitische Interessenslage“ gestanden sei.