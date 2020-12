Ein Monolithen-Rätsel war nur Netflix-Werbegag

„Die abgefahrenste Promo, die wir jemals gemacht haben"

Ein Video, das in sozialen Medien die Runde macht, soll das Rätsel aufklären. „Das Monolith-Ding ist die abgefahrenste Promo, die wir jemals gemacht haben“, heißt es von „I Did A Thing“, die die Aktion für die australische Comedy-Truppe Aunty Donnas durchgeführt haben. Damit sollte die Werbetrommel für ihre Show „Aunty Donna‘s Big Ol‘ House of Fun“, die seit Kurzem auch auf Netflix vertreten ist, gerührt werden. In dem Video sieht man, wie die Gruppe eine riesige Skulptur im Wald in der Nähe von Melbourne aufstellt.