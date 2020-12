Neue mysteriöse Metallsäule in Polen entdeckt

Nach ähnlichen Funden in den USA, Großbritannien, Rumänien und den Niederlanden ist nun auch eine mysteriöse Metallsäule in Polen entdeckt worden. „Eine mysteriöse und ungewöhnliche Installation“ sei am Flussufer der Weichsel aufgetaucht, teilte die örtliche Bezirksverwaltung in Warschau auf Facebook mit. Bis Donnerstag bekannte sich niemand zum Aufstellen der Säule.