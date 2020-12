Neue Serie für Julia Roberts und Reese Witherspoon

Die beiden Oscarpreisträgerinnen Julia Roberts (53, „Erin Brockovich“) und Reese Witherspoon (44, „Walk the Line“) machen bei einem neuen TV-Projekt gemeinsame Sache. Roberts wird in der geplanten Serie „The Last Thing He Told Me“ für den Streamingdienst Apple TV die Hauptrolle übernehmen, wie die Branchenblätter „Hollywood Reporter“ und Deadline.com am Donnerstag berichteten.