Beim Debüt braucht’s kein Wunder

Eine Teilnahme an der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf wäre ein großer Traum. „Dafür müsste es richtig gut laufen“, weiß er. Auf ein „Wunder“ kann er verzichten. „Ich will nicht, wie andere, einen Schritt überspringen“, spielt er auf Dopingskandale an. Lieber geht er auch hier seinen eigenen Weg.