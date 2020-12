Parlaments-Gebetskreis: Von wegen Weihnachtsfriede

Eine Gebetsstunde bringt den Weihnachtsfrieden im Parlament in Gefahr. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) und das „Komitee des Nationalen Parlamentarischen Gebetsfrühstücks“ hatten am Marienfeiertag unter dem Titel „Hoffnung in der Krise“ geladen - allerdings recht selektiv. Muslimische Vertreter waren etwa nicht vorgesehen, auch die katholische Jungschar war über ihre Nicht-Einladung verstimmt. SPÖ und NEOS schäumen über die „erzkonservative“ Veranstaltung und sehen die Trennung von Kirche und Staat gefährdet. „Unverständlich“, heißt es aus der ÖVP, eine Gebetsfeier im Advent habe ihren Platz in einem „pluralistischen Land“.