Alfons Haider appelliert: „Bitte testen lassen!“

Dank an prominente Unterstützung

Auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, die sich am Donnerstag in der Stadthalle von den Leistungen der Soldaten und Soldatinnen persönlich überzeugt hatte, freute sich über die prominente Unterstützung: „Mein herzliches Danke an Alfons Haider, der sich als Person des öffentlichen Lebens so lobend für das Bundesheer ausspricht und auch zu den so wichtigen Testungen aufruft!“