Massentests in Wien: 83 am Montag positiv

In Wien sind im Zuge der Massentestungen am Montag 22.095 Antigen-Schnelltests durchgeführt worden. Davon fielen 83 oder 0,38 Prozent positiv aus, wie ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) mitteilte. Sie wurden mit einem genaueren PCR-Abstrich mittels Gurgelmethode überprüft, wobei die Ergebnisse noch nicht vorlagen. In 49 weiteren Fällen wurde ein Gurgeltest gemacht, da ein für den Schnelltest notwendiger Nasenabstrich nicht möglich war.