Herzogenburg: Hickhack wegen Weihnachtsbeleuchtung

Die VP tobt daher, Stadtrat Max Gusel spricht in der NÖN gar von einem Super-GAU für die Stiftstadt: „In einem Jahr wie diesem haben sich das die Herzogenburger nicht verdient.“ SP-Stadtrat Kurt Schirmer bedauert, dass es heuer keine Beleuchtung gibt, ärgert sich aber über Gusel: „Ich finde es beschämend, wenn man daraus politisches Kleingeld schlagen will. Zumal die Beleuchtung in ein VP-geführtes Ressort fällt.“